Головна » Новини » Війна в Україні

Росія втратила 20 млрд доларів за 7 місяців завдяки українським Силам безпілотних систем

Україна, Вівторок 06 січня 2026 07:30
Росія втратила 20 млрд доларів за 7 місяців завдяки українським Силам безпілотних систем Фото: СБС активно нищать ворожі цілі (pixabay)
Автор: Маловічко Юлія

У Збройних сил України повідомили, що Сили безпілотних систем за 7 місяців від моменту їх створення уразили понад 168 тисяч російських цілей орієнтовною вартістю 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Facebook.

Щодо кількості бойових вильотів, їх було за вказаний термін понад 832 тисячі.

Серед уражених цілей ворога - 532 танки, близько 2 500 гармат та гаубиць, майже 7 700 одиниць автотехніки та понад 5 500 мототехніки. Також оператори дронів уразили понад 50 тисяч одиниць живої сили окупантів.

Ще в Силах безпілотних систем кажуть, що атакували понад 350 цілей безпосередньо на території Росії.

Сили безпілотних систем України - це окремий рід сил у складі Збройних сил України, створений у 2024 році для централізованого застосування дронів у війні проти Росії. СБС об’єднують повітряні, морські та наземні безпілотні платформи й відіграють ключову роль у асиметричному стримуванні противника, компенсуючи нестачу авіації та артилерії.

Нещодавні приклади роботи СБС

Серед трофеїв СБС - російська техніка, установки, заводи, об'єкти військово-промислового комплексу ворога і не тільки. Наприклад, напередодні Сили безпілотних систем уразили радіолокаційну систему російського зенітно-ракетного комплексу С-300В на Донеччині.

На новий рік, 1 січня, СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".

Щодо нафтопереробних заводів окупантів, завдяки українським дронам було завдано удару, зокрема, по Ільському НПЗ в Краснодарському краї, що підтвердив Генштаб.

Нещодавно Сили безпілотних систем також уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Дрони
