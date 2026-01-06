Росія втратила 20 млрд доларів за 7 місяців завдяки українським Силам безпілотних систем

У Збройних сил України повідомили, що Сили безпілотних систем за 7 місяців від моменту їх створення уразили понад 168 тисяч російських цілей орієнтовною вартістю 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Facebook.

Щодо кількості бойових вильотів, їх було за вказаний термін понад 832 тисячі.

Серед уражених цілей ворога - 532 танки, близько 2 500 гармат та гаубиць, майже 7 700 одиниць автотехніки та понад 5 500 мототехніки. Також оператори дронів уразили понад 50 тисяч одиниць живої сили окупантів.

Ще в Силах безпілотних систем кажуть, що атакували понад 350 цілей безпосередньо на території Росії.

Сили безпілотних систем України - це окремий рід сил у складі Збройних сил України, створений у 2024 році для централізованого застосування дронів у війні проти Росії. СБС об’єднують повітряні, морські та наземні безпілотні платформи й відіграють ключову роль у асиметричному стримуванні противника, компенсуючи нестачу авіації та артилерії.