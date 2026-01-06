ua en ru
Россия потеряла 20 млрд долларов за 7 месяцев благодаря украинским Силам беспилотных систем

Украина, Вторник 06 января 2026 07:30
Россия потеряла 20 млрд долларов за 7 месяцев благодаря украинским Силам беспилотных систем Фото: СБС активно уничтожают вражеские цели (pixabay)
Автор: Маловичко Юлия

В Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы беспилотных систем за 7 месяцев с момента их создания поразили более 168 тысяч российских целей ориентировочной стоимостью 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Facebook.

По количеству боевых вылетов, их было за указанный срок более 832 тысяч.

Среди пораженных целей врага - 532 танка, около 2 500 орудий и гаубиц, почти 7 700 единиц автотехники и более 5 500 мототехники. Также операторы дронов поразили более 50 тысяч единиц живой силы оккупантов.

Еще в Силах беспилотных систем говорят, что атаковали более 350 целей непосредственно на территории России.

Силы беспилотных систем Украины - это отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины, созданный в 2024 году для централизованного применения дронов в войне против России.ССС объединяют воздушные, морские и наземные беспилотные платформы и играют ключевую роль в асимметричном сдерживании противника, компенсируя нехватку авиации и артиллерии.

Недавние примеры работы СБС

Среди трофеев СБС - российская техника, установки, заводы, объекты военно-промышленного комплекса врага и не только. Например, накануне Силы беспилотных систем поразили радиолокационную систему российского зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.

На новый год, 1 января, СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".

Что касается нефтеперерабатывающих заводов оккупантов, благодаря украинским дронам был нанесен удар, в частности, по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае, что подтвердил Генштаб.

Недавно Силы беспилотных систем также поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

