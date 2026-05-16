Росія втрачає позиції в Африці попри всі зусилля Кремля

Росія зазнала поразки на Африканському континенті, оскільки її економічна модель виявилася неефективною. Спроби купити лояльність місцевих еліт приречені на провал у довгостроковій перспективі.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde та Центр протидії дезінформації.
Після завершення саміту "Африка вперед" у Найробі очільник французького дипломатичного відомства зазначив, що обсяги торгівлі та інвестицій між Францією й Африкою наразі суттєво перевищують частку РФ на континенті.
Ситуація свідчить про те, що російська економічна модель продемонструвала свою неспроможність.
Вона базується виключно на примітивній експлуатації природних ресурсів країн Сахелю в обмін на послуги найманців "Африканського корпусу".
Усі масштабні фінансові вливання Росії в африканські проєкти, а також регулярні рішення щодо "прощення" багатомільярдних боргів не здатні забезпечити Москві довгострокових результатів.
Наразі Кремль зосереджений лише на тому, щоб купити прихильність місцевого керівництва. Однак такі кроки є суто тимчасовими й приреченими на провал, адже вони не створюють реальної економічної бази для розвитку регіону.
Через відсутність системного підходу позиції РФ в Африці з часом ставатимуть усе більш вразливими.
Нагадаємо, останнім часом Росія значно активізувала спроби залучити іноземців до бойових дій. Вербування Москвою громадян африканських країн для війни в Україні стрімко набирає обертів.
За даними аналітиків, агітація та спроби залучити найманців наразі охоплюють жителів близько 40 держав Африканського континенту.
Для реалізації цих цілей Кремль використовує навіть гуманітарні інструменти. Зокрема, російське відомство "Россотруднічєство" відкрило так званий "культурний центр" у Республіці Того.
За ширмою вивчення мови та культури там ховаються антизахідна пропаганда, поширення дезінформації та приховане вербування місцевого населення до лав російської армії.
Водночас Москва нарощує власну безпосередню присутність на континенті. За інформацією розвідки, російський військовий контингент в Африці зріс одразу на 8 тисяч осіб.
Окрім живої сили, росіяни активно перекидають у регіон безпілотники, що створює серйозні додаткові ризики для світової безпеки та може призвести до посилення місцевих терористичних організацій.