Економічний провал Москви

Після завершення саміту "Африка вперед" у Найробі очільник французького дипломатичного відомства зазначив, що обсяги торгівлі та інвестицій між Францією й Африкою наразі суттєво перевищують частку РФ на континенті.

Ситуація свідчить про те, що російська економічна модель продемонструвала свою неспроможність.

Вона базується виключно на примітивній експлуатації природних ресурсів країн Сахелю в обмін на послуги найманців "Африканського корпусу".

Тимчасова лояльність еліт

Усі масштабні фінансові вливання Росії в африканські проєкти, а також регулярні рішення щодо "прощення" багатомільярдних боргів не здатні забезпечити Москві довгострокових результатів.

Наразі Кремль зосереджений лише на тому, щоб купити прихильність місцевого керівництва. Однак такі кроки є суто тимчасовими й приреченими на провал, адже вони не створюють реальної економічної бази для розвитку регіону.

Через відсутність системного підходу позиції РФ в Африці з часом ставатимуть усе більш вразливими.