Экономический провал Москвы

После завершения саммита "Африка вперед" в Найроби глава французского дипломатического ведомства отметил, что объемы торговли и инвестиций между Францией и Африкой сейчас существенно превышают долю РФ на континенте.

Ситуация свидетельствует о том, что российская экономическая модель продемонстрировала свою несостоятельность.

Она базируется исключительно на примитивной эксплуатации природных ресурсов стран Сахеля в обмен на услуги наемников "Африканского корпуса".

Временная лояльность элит

Все масштабные финансовые вливания России в африканские проекты, а также регулярные решения о "прощении" многомиллиардных долгов не способны обеспечить Москве долгосрочных результатов.

Сейчас Кремль сосредоточен лишь на том, чтобы купить благосклонность местного руководства. Однако такие шаги являются сугубо временными и обреченными на провал, ведь они не создают реальной экономической базы для развития региона.

Из-за отсутствия системного подхода позиции РФ в Африке со временем будут становиться все более уязвимыми.