Россия впервые использовала "Шахед" в Африке
В понедельник, 18 мая, в Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 ("Гарпия-А1"), который РФ использовала для поддержки своих наемников в Африке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам.
Он отметил, что это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель. Сбитый аппарат является новой модификацией серии "КК", которая оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.
"Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство", - отметил Власюк.
В дроне, который сбили в Мали, обнаружили гражданскую электронику (микросхемы, транзисторы, диоды и реле), которую можно свободно приобрести на открытом рынке. В частности, речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей:
- Mornsun;
- Wayon Electronics;
- GigaDevice;
- Shenzhen Codaca Electronic;
- NCR Industrial.
Эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Ситуация в Мали демонстрирует, как быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.
Власюк отметил, что пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство дронов будет продолжать масштабироваться вместе с географией их применения.
Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 7 апреля российские войска применили против Украины модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".
При осмотре обнаруженных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения на уровне 12 мкЗв/ч, что существенно превышает допустимые показатели и может представлять угрозу для здоровья людей.
Кроме того, недавно в ГУР разобрали новый российский беспилотник с искусственным интеллектом под названием "Клин". Внутри его оптико-электронных систем специалисты обнаружили компоненты производства Китая, США, Тайваня, Австралии, Швейцарии и Южной Кореи.