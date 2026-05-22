ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия впервые использовала "Шахед" в Африке

14:00 22.05.2026 Пт
2 мин
Какие компоненты обнаружили внутри дрона?
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Россия впервые использовала "Шахед" в Африке Фото: дрон-камикадзе Shahed-136 (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В понедельник, 18 мая, в Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 ("Гарпия-А1"), который РФ использовала для поддержки своих наемников в Африке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам.

Читайте также: Украина тестирует дешевые ракеты для сбивания "Шахедов" и готовит их массовое производство

Он отметил, что это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель. Сбитый аппарат является новой модификацией серии "КК", которая оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.

"Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство", - отметил Власюк.

В дроне, который сбили в Мали, обнаружили гражданскую электронику (микросхемы, транзисторы, диоды и реле), которую можно свободно приобрести на открытом рынке. В частности, речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей:

  • Mornsun;
  • Wayon Electronics;
  • GigaDevice;
  • Shenzhen Codaca Electronic;
  • NCR Industrial.

Эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Ситуация в Мали демонстрирует, как быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.

Власюк отметил, что пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство дронов будет продолжать масштабироваться вместе с географией их применения.

Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 7 апреля российские войска применили против Украины модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".

При осмотре обнаруженных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения на уровне 12 мкЗв/ч, что существенно превышает допустимые показатели и может представлять угрозу для здоровья людей.

Кроме того, недавно в ГУР разобрали новый российский беспилотник с искусственным интеллектом под названием "Клин". Внутри его оптико-электронных систем специалисты обнаружили компоненты производства Китая, США, Тайваня, Австралии, Швейцарии и Южной Кореи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Африка Дрони
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров