ОАЕ таємно транспортують нафту через Ормузьку протоку, - Reuters

21:10 07.05.2026 Чт
2 хв
До яких хитрощів вдавалось Абу-Дабі для проходження протоки?
aimg Валерій Ульяненко
ОАЕ таємно транспортують нафту через Ормузьку протоку, - Reuters Ілюстративне фото: у квітні ОАЕ транспортували близько 6 млн барелів нафти (Getty Images)
ОАЕ таємно провели нафтові танкери через заблоковану Ормузьку протоку, вимкнувши системи відстеження для прихованого експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У квітні державній компанії Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) вдалося експортувати щонайменше 4 млн барелів нафти Upper Zakum та 2 млн барелів сорту Das. Для прихованого проходу через протоку на чотирьох танкерах вимикали системи визначення місцезнаходження.

Такі кроки демонструють ризики, на які готові йти Емірати задля збереження продажів, поки інші постачальники регіону - Ірак, Кувейт та Катар - припинили торгівлю або суттєво знизили ціни. Саудівська Аравія наразі використовує для постачання виключно Червоне море.

Вантажі або перекачувались на інше судно, яке згодом доставляло нафту у Південно-Східну Азію, або розвантажувалися на сховища в Омані, або прямували безпосередньо до НПЗ у Південній Кореї.

Зазначається, що до початку війни на Близькому Сході Емірати відвантажували 3,1 млн барелів на добу. Наразі експорт скоротився більш ніж на мільйон барелів.

Більшість нафти сорту Murban тепер транспортують наземним трубопроводом до Фуджейри, щоб уникнути необхідності проходження Ормузької протоки. Водночас обмежена пропускна здатність труби не дозволяє ОАЕ вийти на довоєнні рівні.

Блокування Ормузької протоки

Нагадаємо, Ормузька протока тривалий час перебувала під блокадою Ірану та США через війну. Нещодавно президент США Дональд Трамп тимчасово призупинив проект "Свобода" щодо забезпечення безпечного проходу та супроводу комерційних суден.

Зазначимо, у Вашингтоні попередили, що можуть відновити бомбардування Ірану, якщо Тегеран не виконає раніше досягнуті домовленості щодо розблокування протоки.

РБК-Україна також писало, що Іран заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку. Тегеран повідомив, що це сталось завдяки "новим процедурам", але більш детально про них не розповів.

