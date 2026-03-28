Росія вперше за довгий час запустила "Кинджали" на Старокостянтинів

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 21:08.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку для всієї України. Причиною став зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Одразу після цього було зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області, яка згодом рухалася через Київську та Житомирську в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Оновлено о 21:23

В Україні почалися відбої тривог.

Де оголошували тривогу

Станом на 21:21 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, сигнал був по всій території України.