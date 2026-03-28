Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вперше за довгий час запустила "Кинджали" на Старокостянтинів

21:21 28.03.2026 Сб
2 хв
Вибухи у Хмельницькій області пролунали одразу після пусків "Кинджалів"
aimg Едуард Ткач
Фото: ракетну небезпеку оголосили для всієї країни (Getty Images)

У суботу ввечері, 28 березня, росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К та запустили ракети "Кинджал" по Україні. Після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Хмельницький" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Ціль - Старокостянтинів. РФ випустила по Україні понад 300 дронів з шести напрямків

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 21:08.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку для всієї України. Причиною став зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Одразу після цього було зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області, яка згодом рухалася через Київську та Житомирську в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Оновлено о 21:23

В Україні почалися відбої тривог.

Де оголошували тривогу

Станом на 21:21 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, сигнал був по всій території України.

Запуски "Кинджалів" по Україні

Нагадаємо, що в Україні завжди оголошують масштабну повітряну тривогу, коли РФ підіймає в небо МіГ-31К. Зокрема, у 2025 році таких ситуацій було дуже багато, і ворог чимало разів запускав "Кинджали".

Як правило, окупанти часто б'ють цими ракетами по місту Староконстантинів, щоб спробувати вразити оперативний аеродром. Однак останнім часом застосування МіГ-31 для атак зменшилося.

