Росія вперше за довгий час запустила "Кинджали" на Старокостянтинів

У суботу ввечері, 28 березня, росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К та запустили ракети "Кинджал" по Україні. Після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Хмельницький" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 21:08.
За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку для всієї України. Причиною став зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Одразу після цього було зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області, яка згодом рухалася через Київську та Житомирську в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
Оновлено о 21:23
В Україні почалися відбої тривог.
Станом на 21:21 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, сигнал був по всій території України.
Нагадаємо, що в Україні завжди оголошують масштабну повітряну тривогу, коли РФ підіймає в небо МіГ-31К. Зокрема, у 2025 році таких ситуацій було дуже багато, і ворог чимало разів запускав "Кинджали".
Як правило, окупанти часто б'ють цими ракетами по місту Староконстантинів, щоб спробувати вразити оперативний аеродром. Однак останнім часом застосування МіГ-31 для атак зменшилося.