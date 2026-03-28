Россия впервые за долгое время запустила "Кинжалы" на Староконстантинов

21:21 28.03.2026 Сб
2 мин
Взрывы в Хмельницкой области прогремели сразу после пусков "Кинжалов"
aimg Эдуард Ткач
Фото: ракетную опасность объявили для всей страны (Getty Images)

В субботу вечером, 28 марта, россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Хмельницький" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 21:08.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ написали о ракетной опасности для всей Украины. Причиной стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Сразу после этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области, которая впоследствии двигалась через Киевскую и Житомирскую в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Обновлено в 21:23

В Украине начались отбои тревог.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 21:21 карта воздушных тревог имела такой вид. Как можно увидеть, сигнал был по всей территории Украины.

Запуски "Кинжалов" по Украине

Напомним, что в Украине всегда объявляют масштабную воздушную тревогу, когда РФ поднимает в небо МиГ-31К. В частности, в 2025 году таких ситуаций было очень много, и враг много раз запускал "Кинжалы".

Как правило, оккупанты часто бьют этими ракетами по городу Староконстантинов, чтобы попытаться поразить оперативный аэродром. Однако в последнее время применение МиГ-31 для атак уменьшилось.

Больше по теме:
Хмельницкая областьМіГ-31КВойна в Украине