Росія вночі запустила по Україні "Іскандер" та майже 100 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 73 дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 25 грудня до ранку 26 грудня росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М"  із ТОТ Криму, а також 99 ударними дроами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних дронів на 16 локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.

В Одесі уражений один з об'єктів інфраструктури внаслідок атаки безпілотника. Виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Також увечері на Різдво у Волинській області зафіксовано удар по об'єкту критичної інфраструктури.

Окрім того, російські війська сьогодні вдень 25 грудня ударним безпілотником атакували багатоповерхівку, в результаті обстрілу виникла пожежа.

