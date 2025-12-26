Россия ночью запустила по Украине "Искандер" и почти 100 дронов: как отработала ПВО

По данным военных, с 18:00 25 декабря до утра 26 декабря россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ Крыма, а также 99 ударными дроами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных дронов на 16 локациях.