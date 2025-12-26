ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія завдала удару по критичній інфраструктурі у Волинській області, - ОВА

Україна, Луцьк, П'ятниця 26 грудня 2025 00:55
UA EN RU
Росія завдала удару по критичній інфраструктурі у Волинській області, - ОВА Фото: пожежники ДСНС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Увечері на Різдво в одному з регіонів на заході України зафіксовано удар по об'єкту критичної інфраструктури. Атака сталася під час повітряної тривоги, на місці одразу почали роботу екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Волинської ОВА Івана Рудницького в мережі Telegram.

У четвер, 25 грудня, російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Волинській області. Обстріл стався у вечірній час, коли в регіоні діяв сигнал повітряної тривоги. Інформація про інцидент була підтверджена обласною владою.

Удар по критичній інфраструктурі

Повідомляється, що атака була спрямована на об'єкт, що має важливе значення для функціонування регіону. Удар розцінюється як черговий акт тиску на цивільну інфраструктуру.

Деталі пошкоджень уточнюються, профільні служби проводять обстеження території та оцінюють наслідки.

Наслідки атаки та ситуація в регіоні

За офіційною інформацією, обстріл не призвів до людських жертв серед населення. Усі екстрені та профільні служби були оперативно залучені та продовжують роботу на місці події. Ситуація в області залишається контрольованою, загрози для цивільних немає.

"Під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в нашій області", - зазначив Іван Рудницький.

Подібні інциденти досить рідкісне явище для західної частини України. Ворог здебільшого завдає ударів по центральній та південній частині країни, а також по столичному регіону та прилеглих областях.

Нагадуємо, що ввечері 25 грудня російські війська завдали авіаційного удару по Запорізькому району, застосувавши керовані авіабомби, внаслідок чого постраждали мирні жителі. За даними обласної військової адміністрації, по території було випущено чотири КАБи, що призвело до пошкодження приватних будинків. Поранення дістали четверо людей похилого віку - три жінки та чоловік, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, що в Києві в лікарні померла 48-річна жінка, яка постраждала під час ворожого обстрілу столиці 23 грудня. За інформацією міської прокуратури, під час атаки безпілотників вона дістала важкі осколкові поранення голови у Святошинському районі та була госпіталізована в критичному стані, проте врятувати її життя медикам не вдалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
волинь Війна в Україні
Новини
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну