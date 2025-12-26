ua en ru
Россия ночью запустила по Украине "Искандер" и почти 100 дронов: как отработала ПВО

Пятница 26 декабря 2025 09:27
Россия ночью запустила по Украине "Искандер" и почти 100 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 73 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 73 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 25 декабря до утра 26 декабря россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ Крыма, а также 99 ударными дроами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных дронов на 16 локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 26 декабря россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.

В Одессе поражен один из объектов инфраструктуры в результате атаки беспилотника. Возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

Также вечером на Рождество в Волынской области зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры.

Кроме того, российские войска сегодня днем 25 декабря ударным беспилотником атаковали многоэтажку, в результате обстрела возник пожар.

