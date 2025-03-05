Росія вночі запустила чотири ракети й 181 дрон: як відпрацювала ППО

У ніч на 5 березня Російська Федерація (РФ) запустила проти України чотири ракети й 181 безпілотник. Дрони атакували з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог застосував:

три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області;

одну зенітну керовану ракету С-300 із Курської області;

181 дрон типу Shahed й безпілотники-імітатори з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ й Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Чауда, Крим.

До відбиття атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 115-ти дронів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Ще 55 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через обстріл постраждали:

Київська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Харківська області.

Обстріл України з боку Росії

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи систематично завдають ударів по критично важливих об'єктах України, що становить серйозну небезпеку для мирного населення. Для здійснення атак противник використовує керовані авіаційні бомби, ракетне озброєння різних класів, безпілотні літальні апарати (БПЛА) та артилерійські установки.

Щоночі окупанти застосовують безпілотники для завдання ударів. 4 березня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через обстріли. Крім того, з’явилася інформація про загрозу масштабної атаки дронів на місто Одеса та прилеглу область. Пізніше стало відомо, що частина міста через обстріл залишилась без світла, води й тепла.

Також про роботу протиповітряної оборони повідомляли й у Києві.