Россия ночью запустила четыре ракеты и 181 дрон: как отработала ПВО

В ночь на 5 марта Российская Федерация (РФ) запустила против Украины четыре ракеты и 181 беспилотник. Дроны атаковали с шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг применил:

три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;

одну зенитную управляемую ракету С-300 из Курской области;

181 дрон типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Чауда, Крым.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 115-ти дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Еще 55 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали:

Киевская;

Одесская;

Днепропетровская;

Харьковская области.

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы систематически наносят удары по критически важным объектам Украины, что представляет серьезную опасность для мирного населения. Для осуществления атак противник использует управляемые авиационные бомбы, ракетное вооружение различных классов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерийские установки.

Каждую ночь оккупанты применяют беспилотники для нанесения ударов. 4 марта в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за обстрелов. Кроме того, появилась информация об угрозе масштабной атаки дронов на город Одесса и прилегающую область. Позже стало известно, что часть города из-за обстрелов осталась без света, воды и тепла.

Также о работе противовоздушной обороны сообщали и в Киеве.