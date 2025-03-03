Росія вночі запустила більше 80 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 березня Російська Федерація (РФ) запустила проти 83 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Сумської Київської та низки інших областей. Також 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни Росія регулярно вдається до масованих обстрілів України. Під час атак ворог часто атакує цивільну інфраструктуру, застосовуючи ракети, артилерію, безпілотники та керовані авіаційні бомби (КАБ).

Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну. Кривий Ріг зазнав атаки трьох ворожих дронів, внаслідок чого є пошкодження житлових будинків, лікарні та підприємства.

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