Нічна атака на Кривий Ріг: пошкоджені будинки, підприємство та лікарня

Вночі Кривий Ріг зазнав атаки трьох ворожих дронів-камікадзе. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, лікарню та підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На ранок 3 березня ситуація в Кривому Розі залишається контрольованою. Вночі місто зазнало атаки з боку ворога - три ударні безпілотники типу "Шахед" вразили різні об'єкти.

Внаслідок обстрілів пошкоджено шість багатоповерхових будинків, лікарський заклад, навчальний заклад, станцію швидкісного трамвая та промислове підприємство. Триває уточнення наслідків.

Також сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу, вона лікується амбулаторно.

Допомога постраждалим

Штаб допомоги населенню розгорнули вночі. Він працює в тій самій школі, де організовували допомогу після попередніх ракетних ударів.

Видають необхідні будівельні матеріали та приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Всі, хто потребує підтримки, її отримають.

Ситуація в регіоні

У Нікопольському районі ворог атакував дроном-камікадзе Мирівську та Марганецьку громади. Втрат немає.

За ніч сили ППО знищили сім ворожих безпілотників у регіоні.

Попри нічні атаки, всі міські служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.