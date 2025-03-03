Россия ночью запустила более 80 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 3 марта Российская Федерация (РФ) запустила против 83 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46 беспилотников в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской Киевской и ряда других областей. Также 31 дрон-имитатор был локально потерян без негативных последствий.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Во время атак враг часто атакует гражданскую инфраструктуру, применяя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину. Кривой Рог подвергся атаке трех вражеских дронов, в результате чего есть повреждения жилых домов, больницы и предприятия.

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