Окупанти вдарили по Конотопу "Шахедами"

Російські окупанти сьогодні, 16 вересня, увечері атакували Конотоп. Вони вдарили по місту дронами-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram .

Також у відомстві закликали місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В ОВА уточнили, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки російських окупантів уточнюються.

"Сьогодні, ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши безпілотники типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські окупанти сьогодні ввечері запустили свої дрони-камікадзе по Україні.

Безпілотники фіксують у Сумській області, вони прямують у бік Чернігівської області.

Також дрони помітили в Полтавській області. Вони летять у бік Київської області.

Варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання "Шахедів". У чому причина таких дій ворога - у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна пояснював експерт з авіації Костянтин Криволап.

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