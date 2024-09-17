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Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО

Вторник 17 сентября 2024 08:39
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Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 17 сентября Россия запустила против Украины более 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 34 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил 51 беспилотник с направлений:

  • Курска;
  • Приморско-Ахтарска;
  • мыса Чауда.

К отражению воздушной атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • мобильные огневые группы;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны.

Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО

Фото: инфографика Воздушных сил (t.me/kpszsu)

В целом удалось уничтожить 34 дрона. Во время работы РЭБ 12 БпЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Еще два - вернулись в Россию.

ПВО работала в:

  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской областях.

Ночные атаки на Украину

Очередная массированная атака врага началась еще с вечера 16 сентября. Около полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в ряде северных областей Украины. Во время атаки, враг ударил по Конотопу и Сумах.

Также стоит заметить, что в последнее время россияне усилили использование «Шахедов». В чем причина таких действий врага - в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснял эксперт по авиации Константин Криволап.

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