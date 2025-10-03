РФ завдала сотні масованих ударів по Запоріжжю: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що ж до руйнувань, то надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, проте жертв серед цивільного населення немає.

202 артилерійські удари завдано по Плавням, Степовому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному, Білогір’ю та Полтавці.

6 обстрілів з РСЗВ зафіксовано по території Новоданилівки та Малої Токмачки.

17 авіаційних ударів було здійснено по Григорівці, Малокатеринівці, Комишувасі, Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Новоандріївці та Полтавці.

Як зазначається в ранковому зведенні ОВА, росіяни протягом минулої доби скерували по регіону 390 БпЛА різної модифікації, завдали 6 обстрілів з РСЗВ та 202 артилерійських ударів.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи.

Крім того, неодноразово втбухи пролунали у Полтаві. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

До слова, у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.