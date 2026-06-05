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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как ПВО отработала по вражеским целям

08:27 05.06.2026 Пт
1 мин
Есть прилеты, атака все еще продолжается
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как ПВО отработала по вражеским целям Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 198 дронов (Getty Images)
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В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину двумя ракетами и 216 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ Запорожской обл. и 216 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 198 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

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