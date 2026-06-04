Кожен другий дрон буде реактивним? Сирський розкрив плани РФ
Росія хоче вдвічі збільшити частку реактивних ударних дронів у своїх атаках. ЗСУ вже готуються до нових викликів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
Що відбувається з малою ППО
Більшість знешкоджених "шахедів" і "гераней" зараз - результат роботи українських дронів-перехоплювачів. За словами Сирського, лише у травні вони збили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників у трьох ешелонах протиповітряної оборони.
Найефективніший із них - другий ешелон. За нього відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі знищених дронів лише за травень.
Армійська авіація у травні знищила понад 440 російських безпілотників різних типів. Вертольоти отримують нові засоби виявлення, прицілювання та ракетне озброєння - і вже показують результати.
Новий виклик: реактивні дрони
Росія змінює тактику. Ворог збільшує кількість безпілотників, покращує їхню якість і планує суттєво нарощувати частку реактивних ударних дронів.
"Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції", - заявив Сирський.
За підсумками наради з питань протидії ворожим БпЛА він визначив завдання за ключовими напрямками на наступний період.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому літній наступ РФ приречений на провал: Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й у 2022 році, проте стартові позиції окупантів зараз значно гірші.
Як повідомляло РБК-Україна, глава Кремля вихвалявся "успіхами" армії і говорив про завершення війни - хоча реальна картина на фронті суперечить його заявам.