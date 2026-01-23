Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами: скільки збила ППО

Обстріли України

Нагадаємо, вчора, 22 січня, Кривий Ріг понад 10 годин був під безперервною ракетно-дроновою атакою - рекордною за весь час війни.

За останніми даними, внаслідок атак постраждали понад 10 людей, серед яких четверо дітей віком від 1,5 до 10 років. Шестеро пацієнтів перебувають у лікарнях міста, усі - у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 18 будинків, з них 13 багатоквартирних (один фактично зруйнований) та 5 приватного сектору. Також відомо про перебої з електропостачанням.

Також Росія завдала безпілотниками удару по Дніпру. Внаслідок атаки частково зруйнований 16-поверховий будинок, є постраждалі.

Місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення внаслідок атаки Росії у ніч на 22 січня.

Загалом минулої ночі Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.