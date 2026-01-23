Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами: сколько сбила ПВО

Обстрелы Украины

Напомним, вчера, 22 января, Кривой Рог более 10 часов был под непрерывной ракетно-дроновой атакой - рекордной за все время войны.

По последним данным, в результате атак пострадали более 10 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 1,5 до 10 лет. Шестеро пациентов находятся в больницах города, все - в состоянии средней тяжести.

Повреждены 18 домов, из них 13 многоквартирных (один фактически разрушен) и 5 частного сектора. Также известно о перебоях с электроснабжением.

Также Россия нанесла беспилотниками удар по Днепру. В результате атаки частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие.

Город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления в результате атаки России в ночь на 22 января.

Всего минувшей ночью Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.