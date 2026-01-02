Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами з різних напрямків: скільки збила ППО

За даними Повітряних сил, з 18:00 01 січня до ранку 2 січня росіяни атакували 116 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.