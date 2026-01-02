Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами с разных направлений: сколько сбила ПВО

По данным Воздушных сил, с 18:00 01 января до утра 2 января россияне атаковали 116 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.