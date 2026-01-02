ua en ru
Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами с разных направлений: сколько сбила ПВО

Пятница 02 января 2026 09:10
Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами с разных направлений: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 86 дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 2 января Россия атаковала Украину, применив 116 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, с 18:00 01 января до утра 2 января россияне атаковали 116 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Напомним, российские войска в ночь на 2 января массированно атаковали Запорожье ударными дронами. Повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.

В новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.

В частности, россияне атаковали энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.

Также российские оккупанты вечером 1 января осуществили удар тремя дронами по больнице в Семеновке в Черниговской области.

Вчера поздно вечером в четверг россияне совершили очередную атаку на Херсон. Враг сбросил взрывчатку на двух человек, оба в среднем состоянии тяжести.

