Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 18:00 06 січня до ранку 7 січня противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Таганрогу - РФ, а також 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.