Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и дронами: как отработала ПВО

По данным военных, с 18:00 06 января до утра 7 января противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Таганрога - РФ, а также 95 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ Украины. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну баллистическую ракету и 81 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.