ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія запустила понад 60 дронів по Україні: ППО збила більшість, але є влучання

Україна, Вівторок 06 січня 2026 08:45
UA EN RU
Росія запустила понад 60 дронів по Україні: ППО збила більшість, але є влучання Ілюстративне фото: Росія запустила понад 60 дронів по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 6 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Деталі атаки

Атака тривала з 18:00 5 січня. Загалом противник запустив 61 безпілотник із напрямків:

  • Міллєрово, Курськ, Орел (РФ),
  • тимчасово окупована територія Донецької області.

Близько 40 дронів були ударними безпілотниками типу "Шахед".

Робота ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи радіоелектронної боротьби,
  • безпілотні системи,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожі дрони на півночі, у центрі та на сході країни.

Наслідки

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 6 локаціях. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Обстріли Києва

У ніч на 5 січня в Києві та більшості регіонів України неодноразово оголошували повітряну тривогу. Причинами були атаки безпілотників, загроза застосування балістичних ракет, а також два зльоти МіГ-31К, через які в країні двічі вводили масштабну тривогу.

Ніч для столиці видалася напруженою та не минула без наслідків. В Оболонському районі внаслідок дронової атаки РФ зазнала пошкоджень приватна медична установа, що призвело до евакуації пацієнтів.

Згодом на подію відреагував президент Володимир Зеленський, наголосивши, що партнерам України не варто забувати: протиповітряна оборона потрібна щодня.

Також сьогодні вночі у Києві та низці областей теж оголошували сигнал тривоги через загрозу балістичного удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка