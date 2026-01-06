Росія запустила понад 60 дронів по Україні: ППО збила більшість, але є влучання

У ніч на 6 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 6 локаціях. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожі дрони на півночі, у центрі та на сході країни.

Близько 40 дронів були ударними безпілотниками типу "Шахед".

Обстріли Києва

У ніч на 5 січня в Києві та більшості регіонів України неодноразово оголошували повітряну тривогу. Причинами були атаки безпілотників, загроза застосування балістичних ракет, а також два зльоти МіГ-31К, через які в країні двічі вводили масштабну тривогу.

Ніч для столиці видалася напруженою та не минула без наслідків. В Оболонському районі внаслідок дронової атаки РФ зазнала пошкоджень приватна медична установа, що призвело до евакуації пацієнтів.

Згодом на подію відреагував президент Володимир Зеленський, наголосивши, що партнерам України не варто забувати: протиповітряна оборона потрібна щодня.

Також сьогодні вночі у Києві та низці областей теж оголошували сигнал тривоги через загрозу балістичного удару.