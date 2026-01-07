ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО

Середа 07 січня 2026 08:22
UA EN RU
Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 81 російський дрон і одну ракету (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 7 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 95 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 06 січня до ранку 7 січня противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Таганрогу - РФ, а також 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 7 січня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Постраждали 7 людей, у тому числі 2 дітей.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що були атаковані житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі.

Так, у понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень вікон. Також є дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків.

У вівторок, 6 січня, росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Під обстріл потрапив об'єкт інфраструктури.

Також вчора окупанти завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення.

Загалом у ніч на 6 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 61 ударний безпілотник типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Сили ППО збили 53 ворожі дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка