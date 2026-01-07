Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 7 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 95 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 06 січня до ранку 7 січня противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Таганрогу - РФ, а також 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України. Близько 60 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 7 січня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Постраждали 7 людей, у тому числі 2 дітей.
Міський голова Борис Філатов повідомив, що були атаковані житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі.
Так, у понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень вікон. Також є дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків.
У вівторок, 6 січня, росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Під обстріл потрапив об'єкт інфраструктури.
Також вчора окупанти завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення.
Загалом у ніч на 6 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 61 ударний безпілотник типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Сили ППО збили 53 ворожі дрони.