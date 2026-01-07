ua en ru
Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и дронами: как отработала ПВО

Среда 07 января 2026 08:22
Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и дронами: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 81 российский дрон и одну ракету (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 7 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 95 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 06 января до утра 7 января противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Таганрога - РФ, а также 95 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ Украины. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну баллистическую ракету и 81 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 7 января российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. Пострадали 7 человек, в том числе 2 детей.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что были атакованы жилые дома и учебные заведения в Днепре.

Так, в более 10 многоэтажках разбито несколько сотен окон. Также есть данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов.

Во вторник, 6 января, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. Под обстрел попал объект инфраструктуры.

Также вчера оккупанты нанесли дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого зафиксировано обесточивание.

Всего в ночь на 6 января российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив 61 ударный беспилотник типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Силы ПВО сбили 53 вражеских дрона.

