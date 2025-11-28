Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та понад 70 дронами: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 18:00 27 листопада до ранку 28 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 72-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово - РФ. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.