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Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

10:10 13.07.2026 Пн
2 хв
Як впоралась українська ППО?
aimg Олена Чупровська
Фото: Понад сто дронів летіли на Україну цієї ночі (Getty Images)

Росія вночі вдарила по Україні ракетами та десятками ударних дронів. Захисники неба збили майже всі цілі, але уламки та влучання зафіксували одразу в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим атакував ворог

У ніч на 13 липня, з 18:00 12 липня, противник застосував:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 - їх запустили з окупованого Криму;
  • 134 ударні безпілотники типу Shahed, у тому числі реактивні, а також дрони Гербера, Італмас і дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Курськ, Орел і Міллерово в Росії, а також з окупованих Донеччини та Криму (Гвардійське, Чауда).

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Фото: Повітряні Сили звітують про роботу ППО цієї ночі (t.me/kpszsu)

Скільки цілей збили

За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знешкодила:

  • усі 3 ракети Х-59/69;
  • 123 ворожих дрони - на півночі, півдні та сході країни.

Попри роботу ППО, без влучань не обійшлося. Зафіксовано:

  • влучання шести ударних дронів у п'яти локаціях;
  • падіння уламків збитих цілей ще у чотирьох локаціях.

Вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Наслідки цієї атаки досі уточнюють.

Повітряні сили попередили, що атака ще триває - у небі залишаються ворожі безпілотники, тож варто дотримуватися правил безпеки.

Цієї ж ночі одна з ворожих цілей залетіла за межі України. Дрон-камікадзе типу "Герань-2" впав і вибухнув поблизу молдовського села Копанка. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Міноборони Молдови заявили, що безпілотник опинився в їхньому небі саме через російську атаку на Одещину.

Нагадаємо, вранці ворог також атакував територію автотранспортного підприємства в Одесі. Там зайнялися автобуси й пошкодило чотири приватні будинки.

Постраждали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років, їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

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Повітряні сили УкраїниРакетний ударАтака дронів