Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

У Міноборони Молдови заявили, що безпілотник опинився в їхньому небі саме через російську атаку на Одещину.

Нагадаємо, вранці ворог також атакував територію автотранспортного підприємства в Одесі. Там зайнялися автобуси й пошкодило чотири приватні будинки.

Постраждали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років, їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.