Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"

Россия ночью ударила по Украине ракетами и десятками ударных дронов. Защитники неба сбили почти все цели, но обломки и попадания были зафиксированы сразу в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 13 июля, с 18:00 12 июля, противник применил:
Дроны летели по направлениям Курск, Орел и Миллерово в России, а также из оккупированных Донбасса и Крыма (Гвардейское, Чауда).
Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская противовоздушная оборона обезвредила:
Несмотря на работу ПВО, без попадания не обошлось. Зафиксировано:
Утром враг нанес повторный авиационный удар по Одесщине. Последствия этой атаки до сих пор уточняются.
Воздушные силы предупредили, что атака продолжается - в небе остаются вражеские беспилотники, поэтому следует соблюдать правила безопасности.
Этой же ночью одна из враждебных целей залетела за пределы Украины. Дрон-камикадзе типа "Герань-2" упал и взорвался вблизи молдавской деревни Копанка . По предварительным данным, пострадавших нет.
В Минобороны Молдавии заявили, что беспилотник оказался в их небе именно из-за российской атаки на Одесщину.
Напомним, утром враг также атаковал территорию автотранспортного предприятия в Одессе. Там загорелись автобусы и повредило четыре частных дома.
Пострадали трое мужчин 58, 62 и 66 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.