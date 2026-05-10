Росія вночі атакувала Україну дронами з двох напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 10 травня Росія атакувала Україну 27 ударними дронами з двох напрямків. Силам ППО вдалося збити всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Протягом ночі росіяни атакували 27 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронамів-імітаторів "Пародія". Влучань не зафіксовано.

Росія порушила "перемир'я"

Нагадаємо, з 9 мо 11 травня між Україною та Росією триває так зване "перемир'я". Однак РФ його вже неодноразово порушувала.

Так, у ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Окрім того, станом на 22:00, 9 травня, на фронті протягом доби відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог попри "перемир'я" прожовжив порушувати режим тиші, зокрема, на полі бою.