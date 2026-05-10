Россия ночью атаковала Украину дронами с двух направлений: как отработала ПВО

08:27 10.05.2026 Вс
2 мин
Есть ли прилеты?
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину дронами с двух направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 27 российских дронов (Getty Images)
В ночь на 10 мая Россия атаковала Украину 27 ударными дронами с двух направлений. Силам ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи россияне атаковали 27 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия". Попаданий не зафиксировано.

Россия нарушила "перемирие"

Напомним, с 9 мо 11 мая между Украиной и Россией продолжается так называемое "перемирие". Однако РФ его уже неоднократно нарушала.

Так, в ночь на 9 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 43 ударными дронами, несмотря на объявленное ранее перемирие. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Кроме того, по состоянию на 22:00, 9 мая, на фронте в течение суток произошло 121 боевое столкновение. Враг несмотря на "перемирие" продолжил нарушать режим тишины, в частности, на поле боя.

