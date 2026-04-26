Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків, є прильоти

08:24 26.04.2026 Нд
Скільки ворожих безпілотників збила ППО?
Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків, є прильоти

У ніч на 26 квітня Росія атакувала Україну 144 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 25 квітня до ранку 26 квітня росіяни атакували 144 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк.

Бизько 100 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 26 квітня, Чернігів зазнав атаки ворожих безпілотників. Через падіння дронів у місті спалахнули пожежі в приватних будинках.

У ніч на 25 квітня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет.

Зокрема, вчора Дніпро зазнало масованої атаки російських військ, яка тривала понад 20 годин. Окупанти атакували місто у кілька хвиль, використовуючи ракети та дрони. Удари прийшлися по житлових будинках, об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
