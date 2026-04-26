Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків, є прильоти

У ніч на 26 квітня Росія атакувала Україну 144 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 25 квітня до ранку 26 квітня росіяни атакували 144 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк.

Бизько 100 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.