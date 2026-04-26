ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений, есть прилеты

08:24 26.04.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских беспилотников сбила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений, есть прилеты Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 124 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 26 апреля Россия атаковала Украину 144 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 25 апреля до утра 26 апреля россияне атаковали 144 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк.

Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня утром, 26 апреля, Чернигов подвергся атаке вражеских беспилотников. Из-за падения дронов в городе вспыхнули пожары в частных домах.

В ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет.

В частности, вчера Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты атаковали город в несколько волн, используя ракеты и дроны. Удары пришлись по жилым домам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
