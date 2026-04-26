Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений, есть прилеты
В ночь на 26 апреля Россия атаковала Украину 144 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С 18:00 25 апреля до утра 26 апреля россияне атаковали 144 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк.
Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Обстрелы Украины
Напомним, сегодня утром, 26 апреля, Чернигов подвергся атаке вражеских беспилотников. Из-за падения дронов в городе вспыхнули пожары в частных домах.
В ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет.
В частности, вчера Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты атаковали город в несколько волн, используя ракеты и дроны. Удары пришлись по жилым домам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.