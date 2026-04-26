Россия ночью атаковала Украину дронами с разных направлений, есть прилеты

В ночь на 26 апреля Россия атаковала Украину 144 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 25 апреля до утра 26 апреля россияне атаковали 144 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк.

Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.