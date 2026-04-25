Головна » Новини » Війна в Україні

Україну атакували 47 ракет і понад 600 дронів, основна ціль Дніпро, - ПС

08:31 25.04.2026 Сб
Скільки ворожих цілей знищила ППО?
aimg Тетяна Степанова
Україну атакували 47 ракет і понад 600 дронів, основна ціль Дніпро, - ПС Ілюстративне фото: сили ППО збили 30 ракет та 580 російських дронів (Віталій Носач РБК-Україна)

У ніч на 25 квітня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару - Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 дронів):

  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Міллерово, Курськ, Єйськ, РФ, ТОТ АР Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101 (район пусків - із акваторії Каспійського моря);
  • 1 крилата ракета "Іскандер-К" (район пуску - Брянська обл., РФ);
  • 5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків - акваторія Каспійського моря);
  • 619 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них - "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей - 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

  • 26 крилатих ракет Х-101;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 580 ворожих дронів різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

"Атака триває! В повітряний простір України увійшо декілька нових груп ударних дронів. Не ігноруйте тривогу", - попередили у Повітряних силах.

Обстріл України 25 квітня

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські окупанти завдали серії ударів по Харкову, Дніпру, Сумській, Київській та Запорізькій області.

Зокрема, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки на Дніпро постраждали 14 людей, серед них 9-річний хлопчик.

Внаслідок ударів частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Також пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, приватні будинки, автівки та магазин.

Також ворог завдав кількох ударів по Київському та Шевченківському районах Харкова. Одне з влучань сталося поблизу житлового будинку.

Постраждала транспортна інфраструктура - знищено зупинку громадського транспорту та пошкоджено газогін.

Також зафіксовано влучання у Салтівському та Немишлянському районах, де пошкоджено приватні будинки, на місці пожежа.

Крім того, через удар ворожого безпілотника в Немишлянському районі постраждав півторарічний хлопчик. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй усю необхідну допомогу.

Детальніше про наслідки нічного удару по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

