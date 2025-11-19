Росія вночі атакувала теплоелектростанцію ДТЕК

Російські війська сьогодні вночі, 19 листопада, вчергове атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК, на місці обстрілу вже розпочались відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

За даними ДТЕК, це вже пʼята атака на теплоелектростанцію компанії за останні два місяці. При цьому з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані росіянами вже понад 210 разів.

"Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу", - заявили у компанії.

Масований удар по Україні 19 листопада

Раніше у Міненерго заявили, що Росія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України. Ворог бив відразу по декількох областях країни.

Під атаками опинилися об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомило Міністерство енергетики. У всіх постраждалих регіонах тривають аварійні та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 19 листопада російські окупанти запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів.

Під час комбінованого удару по Україні в ніч на 19 листопада РФ атакувала не лише Тернопіль, де було пошкоджено та частково зруйновано кілька багатоповерхових будинків.

Росіяни також атакували енергетику в Івано-Франківській області. Пошкодження енергетичного об'єкта та пожежа фіксувалися й у Львівській області, де вибухи пролунали вночі.

У Харкові станом на ранок було відомо, що вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян. Пошкоджено 16 багатоповерхівок, школу, станцію швидкої допомоги та інші будівлі, зруйновано супермаркет.