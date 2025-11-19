ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия ночью атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК

Среда 19 ноября 2025 12:50
UA EN RU
Россия ночью атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК Фото: Россия ночью атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 19 ноября, в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК, на месте обстрела уже начались восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - заявили в компании.

По данным ДТЭК, это уже пятая атака на теплоэлектростанцию компании за последние два месяца. При этом с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы россиянами уже более 210 раз.

Массированный удар по Украине 19 ноября

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг бил сразу по нескольким областям страны.

Под атаками оказались объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях, сообщило Министерство энергетики. Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийные и восстановительные работы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 19 ноября российские оккупанты запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Во время комбинированного удара по Украине в ночь на 19 ноября РФ атаковала не только Тернополь, где было повреждено и частично разрушено несколько многоэтажных домов.

Россияне также атаковали энергетику в Ивано-Франковской области. Повреждения энергетического объекта и пожар фиксировались и во Львовской области, где взрывы прогремели ночью.

В Харькове по состоянию на утро было известно, что уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС Электроэнергия Ракетный удар
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского