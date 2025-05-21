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Росія не вийшла на кордон Дніпропетровщини: що сталось з авторами фейку

Середа 21 травня 2025 21:53
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Росія не вийшла на кордон Дніпропетровщини: що сталось з авторами фейку Ілюстративне фото: Росія не вийшла на кордон Дніпропетровщини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація заявила про нібито вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Однак їх заява виявилась фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та проект DeepState.

Що передувало

Деякий час тому у мережі поширились заяви російських військових про те, що вони нібито вийшли до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областю поблизу Новомиколаївки.

Однак голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що інформація, яка шириться мережею покликана для того, щоб дестабілізувати ситуацію.

"Це - фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію", - пише Лисак.

Що каже Коваленко

"Росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини", - написав Коваленко.

Автори фейку - ліквідовані

Водночас проект DeepState заявляє, що "автори" фейку вже ліквідовані. Аналітики опублікували фото, та заявили, що на ньому - ліквідовані росіяни. За їх словами, росіяни захопили пікап українських військових та почали біля нього фотографуватись.

"На скріні ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і його "друзів"... А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці. От і вся історія.", - підписано фото.Росія не вийшла на кордон Дніпропетровщини: що сталось з авторами фейку

Весняний наступ РФ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.

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Війна в Україні ВСУ Дніпропетровська область
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