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РФ запустила фейк про кордон Дніпропетровщини: офіційна відповідь влади

Середа 21 травня 2025 20:23
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РФ запустила фейк про кордон Дніпропетровщини: офіційна відповідь влади Ілюстративне фото: РФ запустила фейк про кордон Дніпропетровщини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Заяви Російської Федерації про вихід їх армії на вихід адміністративного кордону Дніпропетровської області являються фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, інформація, яка шириться мережею покликана для того, щоб дестабілізувати ситуацію.

"Це - фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію", - пише Лисак.

Він закликав не вірити провокації та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, російські z-воєнкори та пропагандистські ЗМІ написали про перетин росіянами адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областю поблизу Новомиколаївки.

Карти DeepState

Варто зауважити, що згідно з даними проекту DeepState, окупанти підійшли до адмінкордону області у районі Новомиколаївки на відстань до 2 кілометрів і просуваються далі.
РФ запустила фейк про кордон Дніпропетровщини: офіційна відповідь влади

Весняний наступ РФ

Нагадаємо, що нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса заявив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та в травні, зокрема акцентуючи на Покровському напрямку.

Крім того, противник може розпочати наступ на східних фронтах у районах Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східних фронтах в районах Запоріжжя та Новопавлівки.

Окрім того, ми писали, що російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.

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