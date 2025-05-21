Россия не вышла на границу Днепропетровщины: что случилось с авторами фейка
Российская Федерация заявила о якобы выходе на административные границы Днепропетровской области. Однако их заявление оказалось фейковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и проект DeepState.
Что предшествовало
Некоторое время назад в сети распространились заявления российских военных о том, что они якобы вышли к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областью вблизи Новониколаевки.
Однако председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что информация, которая распространяется сетью призвана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
"Это - фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию", - пишет Лысак.
Что говорит Коваленко
"Россияне не вышли на админграницу Днепропетровщины", - написал Коваленко.
Авторы фейка - ликвидированы
В то же время проект DeepState заявляет, что "авторы" фейка уже ликвидированы. Аналитики опубликовали фото, и заявили, что на нем - ликвидированные россияне. По их словам, россияне захватили пикап украинских военных и начали возле него фотографироваться.
"На скрине вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей"... А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история.", - подписано фото.
Весеннее наступление РФ
Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая.
При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
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