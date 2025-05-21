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Россия не вышла на границу Днепропетровщины: что случилось с авторами фейка

Среда 21 мая 2025 21:53
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Россия не вышла на границу Днепропетровщины: что случилось с авторами фейка Иллюстративное фото: Россия не вышла на границу Днепропетровщины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация заявила о якобы выходе на административные границы Днепропетровской области. Однако их заявление оказалось фейковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и проект DeepState.

Что предшествовало

Некоторое время назад в сети распространились заявления российских военных о том, что они якобы вышли к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областью вблизи Новониколаевки.

Однако председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что информация, которая распространяется сетью призвана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

"Это - фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию", - пишет Лысак.

Что говорит Коваленко

"Россияне не вышли на админграницу Днепропетровщины", - написал Коваленко.

Авторы фейка - ликвидированы

В то же время проект DeepState заявляет, что "авторы" фейка уже ликвидированы. Аналитики опубликовали фото, и заявили, что на нем - ликвидированные россияне. По их словам, россияне захватили пикап украинских военных и начали возле него фотографироваться.

"На скрине вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей"... А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история.", - подписано фото.Россия не вышла на границу Днепропетровщины: что случилось с авторами фейка

Весеннее наступление РФ

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая.

При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

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