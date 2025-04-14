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Росіяни хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня, - експерт

Понеділок 14 квітня 2025 20:15
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Росіяни хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня, - експерт Фото: росіяни хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Ігор Романенко

Російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.

Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Російські військові намагаються виконувати інші завдання, просунутися в бік Дніпра. Путін хоче показати під час проведення параду, що завершує підсумкову "спеціальну воєнну операцію", ну і показати в тому числі, що ще додатково області, де воюють, от у Сумській області воюють і бажано (для росіян - ред.) зайти в Дніпропетровську", - сказав Романенко.

Однак, за його словами, незрозуміло, наскільки росіянам це все вдасться.

"Ресурси, які були у росіян, вони завели. І це загострення кваліфікую як перший етап - поширення, масштабування бойових дій на фронтах. Але другий (етап - ред.) - це літньо-осінній. Він може бути залежно від підсумку першого етапу і того, як вони знайдуть ще додатково ресурси", - зазначив експерт.

Він нагадав, що Росія у цьому році планує мобілізувати 160 тисяч осіб. Зараз триває весняний призов та ще буде восени.

"Тому враховуючи таку ситуацію, Путін по максимуму намагається захопити цих земель і в першу чергу області, які в них заведені в конституцію. І взагалі ж і Віткофф, і від команди Трампа такі пропозиції. І Келлог тільки сказав, що Україна на це не піде. І тому ситуація на загострення і найближчим часом, тиждень-два, буде зрозуміло, як вона розгортається далі", - додав Романенко.

Росія готує наступ

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.

Також ворог може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.

За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

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