Росія витрачає на війну значно більше, ніж вважалося

Минулого року РФ витратила на армію значно більше коштів, ніж вважалося раніше. Зокрема, витрати були на 66% вищі, ніж заявлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Видання з посиланням на аналіз Федеральної розвідувальної служби (BND) пише, що Москва не вказала деякі значні витрати. Зокрема, йдеться про будівельні проєкти міноборони, ІТ-проєкти військових та соцвиплати для них - ці витрати віднесли до інших статей бюджету.

Крім того, BND зазначає, що інформація щодо витрат на оборону від офіційних російських органів часто подається в спотвореному вигляді.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський оборонний бюджет щороку значно збільшувався. Військові витрати Росії за минулий рік оцінюються у 250 мільярдів євро, що дорівнює приблизно 10% ВВП Росії.

При цьому у 2022 році це значення дорівнювало 6% ВВП. Наступного року воно зросло до 6,7%, а у 2024 році - до 8,5%.

"Ці цифри конкретно відображають зростаючу загрозу для Європи з боку Росії", - наголошує BND.

Стверджується, що РФ використовує кошти не тільки для війни проти України, але й для додаткового створення та розширення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО.