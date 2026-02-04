Россия тратит на войну значительно больше, чем считалось

В прошлом году РФ потратила на армию значительно больше средств, чем считалось ранее. В частности, расходы были на 66% выше, чем заявленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Издание со ссылкой на анализ Федеральной разведывательной службы (BND) пишет, что Москва не указала некоторые значительные расходы. В частности, речь идет о строительных проектах минобороны, ИТ-проектах военных и соцвыплатах для них - эти расходы отнесли к другим статьям бюджета.

Кроме того, BND отмечает, что информация о расходах на оборону от официальных российских органов часто подается в искаженном виде.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российский оборонный бюджет ежегодно значительно увеличивался. Военные расходы России за прошлый год оцениваются в 250 миллиардов евро, что равняется примерно 10% ВВП России.

При этом в 2022 году это значение равнялось 6% ВВП. В следующем году оно выросло до 6,7%, а в 2024 году - до 8,5%.

"Эти цифры конкретно отражают растущую угрозу для Европы со стороны России", - отмечает BND.

Утверждается, что РФ использует средства не только для войны против Украины, но и для дополнительного создания и расширения военного потенциала, особенно вблизи восточного фланга НАТО.