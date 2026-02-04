Російські супутники-шпигуни перехопили секретні дані країн Європи, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Офіційні особи вважають, що ймовірні перехоплення, про які раніше не повідомлялося, ризикують не лише скомпрометувати конфіденційну інформацію, але й можуть дозволити Москві маніпулювати їхніми траєкторіями або навіть призвести до їх аварії.

Російські космічні апарати стежили за європейськими супутниками протягом останніх трьох років. Мова йде про супутники "Луч-1" та "Луч-2", які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Обидва апарати здійснювали ризиковані близькі зближення з деякими з геостаціонарних супутників країн Європи, які працюють високо над Землею та обслуговують континент, а також значну частину Африки та Близького Сходу.

Згідно з орбітальними даними та наземними телескопічними спостереженнями, вони затримувалися поруч з ними тижнями, особливо протягом останніх трьох років. З моменту запуску у 2023 році, "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників.

"Обидва супутники підозрюються у проведенні сигнальної розвідки", – заявив генерал-майор Міхаель Траут, керівник космічного командування німецьких військ.

Посадовець висловив стурбованість тим, що конфіденційна інформація, зокрема дані з європейських супутників, не зашифрована. Це робить її вразливою до майбутнього втручання, або навіть знищення.

За даними джерел видання, "Луч-1" та "Луч-2" навряд чи матимуть здатність глушити або знищувати супутники. Однак, вони, ймовірно, надали Росії великі обсяги даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті.