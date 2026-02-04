ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російські супутники-шпигуни перехопили секретні дані країн Європи, - FT

Середа 04 лютого 2026 11:50
UA EN RU
Російські супутники-шпигуни перехопили секретні дані країн Європи, - FT Фото: російські супутники перехопили секретні дані країн Європи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два російські космічні супутники успішно перехоплювали зв'язок над Європою, таким чином отримавши доступ до секретних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Війна перейде у космос. Росія розробляє зброю проти супутників ЄС

Офіційні особи вважають, що ймовірні перехоплення, про які раніше не повідомлялося, ризикують не лише скомпрометувати конфіденційну інформацію, але й можуть дозволити Москві маніпулювати їхніми траєкторіями або навіть призвести до їх аварії.

Російські космічні апарати стежили за європейськими супутниками протягом останніх трьох років. Мова йде про супутники "Луч-1" та "Луч-2", які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Обидва апарати здійснювали ризиковані близькі зближення з деякими з геостаціонарних супутників країн Європи, які працюють високо над Землею та обслуговують континент, а також значну частину Африки та Близького Сходу.

Згідно з орбітальними даними та наземними телескопічними спостереженнями, вони затримувалися поруч з ними тижнями, особливо протягом останніх трьох років. З моменту запуску у 2023 році, "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників.

"Обидва супутники підозрюються у проведенні сигнальної розвідки", – заявив генерал-майор Міхаель Траут, керівник космічного командування німецьких військ.

Посадовець висловив стурбованість тим, що конфіденційна інформація, зокрема дані з європейських супутників, не зашифрована. Це робить її вразливою до майбутнього втручання, або навіть знищення.

За даними джерел видання, "Луч-1" та "Луч-2" навряд чи матимуть здатність глушити або знищувати супутники. Однак, вони, ймовірно, надали Росії великі обсяги даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті.

Раніше повідомлялось, що Росія постійно стежить в космосі за військовими супутниками Британії, а також намагається зібрати з них інформацію.

Також раніше у Німеччині повідомили, що Росія розробляє потужну лазерну зброю, яка може назавжди засліпити супутники. Німецькі супутники перебувають під прицілом російських супутників-шпигунів, які можуть пошкодити або знищити їх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Євросоюз
Новини
Знову Абу-Дабі. Чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії
Знову Абу-Дабі. Чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом