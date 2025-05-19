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Фінляндія дає п’ять років до військової загрози з боку РФ: NYT розкриває плани Кремля

Понеділок 19 травня 2025 10:20
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Фінляндія дає п’ять років до військової загрози з боку РФ: NYT розкриває плани Кремля Фото: Фінляндія готується до нових викликів з РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія активно посилює військову присутність біля фінського кордону. Супутникові знімки фіксують масштабне будівництво нової інфраструктури, зокрема укриттів для винищувачів, складів та польових таборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На знімках помітно десятки нових наметів у Кам’янці - менш ніж за 40 миль від Фінляндії, а також відновлення активності на авіабазах у Мурманську та Олені, розташованих в Арктиці.

У цих районах, які донедавна були напівзаконсервованими, нині фіксують регулярну присутність вертольотів, літаків і техніки.

За словами аналітиків, росіяни розширюють свої бригади до рівня дивізій - це може означати збільшення чисельності військ у регіоні на тисячі.

Фінські військові розвідники вважають, що після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні Росія зосередить ресурси на північному напрямку.

“Йтиметься про набагато вищу чисельність військ”, - заявив бригадний генерал Пекка Турунен, директор Фінської оборонної розвідки.

НАТО підтверджує: активність Москви має стратегічне значення. Кордон із Фінляндією, яка вступила в Альянс два роки тому, тепер є найдовшою ділянкою контакту НАТО з Росією - понад 1300 км.

У НАТО вважають, що саме північ може стати новою гарячою точкою.

Загроза з боку РФ

У відповідь на російські кроки Фінляндія й США провели масштабні арктичні навчання з маневрами у лісах і бойовим тренуванням на лижах. Ймовірний супротивник - Росія.

Фінські військові зазначають, що мають приблизно п’ять років до того, як російські сили досягнуть рівня, здатного створити пряму загрозу. Але переконані - це лише питання часу.

Така активність Кремля сигналізує про довгострокову стратегію після завершення війни в Україні - повернення фокусу на протистояння з НАТО та зміцнення своїх позицій в Арктиці.

Як заявив один із високопосадовців Альянсу, Росія вважає контроль над цим регіоном критично важливим для свого геополітичного статусу.

Фінляндія в НАТО і загроза для країни

Фінляндія є членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Вступ держави до НАТО відбувся 4 квітня 2023 року.

Ще торік у Фінляндії заявляли, що РФ є найсерйознішою загрозою нацбезпеці Фінляндії. Вона вдається до шпигунства та гібридного впливу.

При цьому міністр оборони Фінляндії Анті Хяккянен вважає, що Росія продовжить бути загрозою для європейських країн навіть після того, як війна в Україні завершиться. Москва може застосувати проти Європи військову силу.

На цьому тлі Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшити загальні витрати на оборону в найближчі роки.

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